Solvay explore un projet de séparation en deux entités indépendantes cotées dans le but de libérer son potentiel

Conçu pour améliorer son positionnement stratégique, optimiser les opportunités de croissance et préparer l’avenir

SpecialtyCo serait un leader dans la chimie de spécialité, doté d’un potentiel de croissance supérieure

EssentialCo serait un leader dans la chimie essentielle, avec une génération de cash résiliente

Bruxelles, le 15 mars 2022, 7h30 CET

Solvay (“la société”) annonce aujourd’hui qu’elle envisage la possibilité de se séparer en deux entités indépendantes cotées en bourse:

EssentialCo comprendrait des activités mono-technologiques telles que Soda Ash, Peroxides, Silica et Coatis, qui sont actuellement regroupées dans le segment Chemicals, ainsi que l’activité Special Chem. Ensemble, ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires net d’environ 4,1 milliards d’euros en 2021.

SpecialtyCo comprendrait des activités actuellement regroupées dans le segment Materials, incluant notamment les polymères à forte croissance et à marge élevée de Specialty Polymers, l'activité très performante de Composite Materials, ainsi que la plupart des activités du segment Solutions, dont Novecare, Technology Solutions, Aroma Performance ainsi que Oil & Gas. Ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 6,0 milliards d'euros en 2021.

"Le projet de séparation en deux leaders est un moment charnière dans notre parcours de transformation et de simplification de Solvay", a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay. "Depuis le lancement de notre stratégie G.R.O.W. en 2019, nous avons pris des initiatives visant à améliorer nos performances financières et opérationnelles, à orienter notre portefeuille sur des activités à croissance et à marge élevées, et à réaffirmer notre raison d’être . Nous avons profondément changé la culture d’entreprise, avec une forte attention portée à la performance et à la méritocratie. L'accent mis sur le cash, les coûts et les rendements a permis de renforcer les segments Matériaux et Solutions afin d’accroître leur autonomie et leur rentabilité. En parallèle, le segment Chemicals a continué à générer du cash de manière résiliente. Malgré la complexité de l'environnement mondial actuel, nous restons convaincus que poursuivre ce projet maintenant nous permettra de créer une valeur attrayante sur le long terme pour les actionnaires."

"L’ensemble de nos salariés a contribué avec dévouement à la transformation de Solvay et leurs efforts nous ont permis de franchir cette étape importante vers la création de deux sociétés solides,"a poursuivi Ilham Kadri. "Nous prévoyons de créer des opportunités dans chacune d’entre elles, pour que nos salariés puissent s'y épanouir et se développer. Nous sommes certains que les deux sociétés continueront d’être à l’écoute des clients et maintiendront leur engagement à créer de la valeur."

"Cette nouvelle est une étape importante pour Solvay", a déclaré Nicolas Boël, Président du Conseil d'administration de Solvay. "Au cours de la dernière décennie, Solvay a connu des évolutions majeures et la transformation s'est accélérée sous la direction d'Ilham, avec une attention particulière portée à la croissance rentable et à la simplification du Groupe, tout en lançant des initiatives innovantes et durables. Cette annonce marque la prochaine étape de notre transformation. Au nom de l'ensemble du Conseil, je suis impatient d’apporter mon soutien à l’écriture de ce nouveau chapitre de Solvay vers la création de valeur durable pour les actionnaires, les clients et les salariés."

Avantages de la séparation

Une fois achevée, la séparation donnerait naissance à deux leaders dans leurs secteurs respectifs, qui bénéficieraient de la flexibilité stratégique et financière nécessaire pour développer leurs propres modèles d’affaires, leurs marchés et leurs priorités vis-à-vis de leurs parties prenantes. Après la séparation, chaque société indépendante serait mieux positionnée afin de:

Se focaliser davantage sur sa stratégie et ses opportunités de croissance;

Prioriser les ressources pour répondre à ses besoins spécifiques;

Appliquer un modèle opérationnel différencié pour mieux servir ses clients;

Adopter une structure bilancielle et des priorités d’allocation du capital spécifiques;

Mener ses propres initiatives en matière de durabilité, notamment afin d’atteindre la neutralité carbone avant 2040 pour SpecialtyCo, et avant 2050 pour EssentialCo ;

Attirer et retenir les talents les mieux adaptés à des activités distinctes ; et

Présenter une stratégie d'investissement claire et davantage de visibilité, pour attirer une base d'investisseurs à long terme adaptée à chaque société.

EssentialCo – un leader dans le domaine de la chimie essentielle, avec une génération de cash résiliente

EssentialCo fournirait des technologies qui sont essentielles sur un certain nombre de marchés finaux attrayants et résilients (comme le bâtiment, les biens de consommation ou l'automobile) et bénéficierait de positions de leadership solides. En tant qu'entreprise indépendante, EssentialCo serait bien positionnée pour renforcer encore sa position de leader, grâce à des opportunités d'expansion et de consolidation, notamment en accélérant la croissance du carbonate de soude naturel et du bicarbonate de sodium, en poursuivant sa croissance dans la région Asie-Pacifique et en étendant encore son leadership sur le marché en consolidation du peroxyde d’hydrogène. Elle jouerait également un rôle-clé dans l'accélération de la transition énergétique amorcée dans son activité de carbonate de soude en vue d’atteindre la neutralité en carbone avant 2050. Après la séparation, EssentialCo renforcerait son modèle opérationnel en améliorant son leadership en matière de coûts et en maximisant la génération de cash.

SpecialtyCo – un leader dans la chimie de spécialité, doté d’un potentiel de croissance supérieure

En tant qu'entreprise indépendante, SpecialtyCo fournirait des solutions innovantes à valeur ajoutée qui contribueraient à un monde plus durable, bénéficiant d’une croissance supérieure à celle du marché et de rendements élevés. SpecialtyCo serait composée de deux segments :

Materials: ce segment est un leader de l'industrie des matériaux avancés, axé sur l'apport de nouvelles solutions aux clients pour relever leurs défis critiques en matière de performance et d'environnement. Materials possède le plus large portefeuille de matériaux uniques et brevetés basés sur des technologies de polymères à haute performance et de composites en fibre de carbone, avec des positions mondiales de premier plan sur tous les principaux marchés. Ces activités affichent un historique solide de croissance supérieure à celle du marché, soutenue par les mégatendances sous-jacentes telles que l'électrification, l'allègement, la mobilité durable et la numérisation. Grâce à l'accent mis sur l'innovation, à un dispositif commercial robuste et à une proximité inégalée avec ses clients, Materials serait en bonne position pour accroître l’adoption de ses solutions durables, et accompagner la réussite de ses clients (transport, électronique, santé). Le segment bénéficierait d'investissements accrus dans ses capacités de production, d'innovation et de commercialisation, pour soutenir une croissance organique dépassant celle du marché, avec des rendements et des marges supérieures.

Consumer & Ressources: ce segment comprendrait principalement les activités du segment Solutions. Il serait un leader dans les ingrédients de spécialité axés sur des solutions naturelles et durables, alignées sur les attentes de ses clients. Ce segment serait bien positionné pour accompagner le secteur des biens de consommation vers des solutions naturelles, biosourcées et circulaires grâce à son modèle opérationnel éprouvé, une base d'actifs restreinte, un portefeuille de solutions innovantes aligné avec les mégatendances et une expertise en matière d’application. Le segment devrait bénéficier d'une croissance supérieure à celle du marché et afficher des rendements élevés.

Aperçu des termes de l’opération envisagée

Chaque entreprise disposerait d'une structure de capital adaptée qui soutiendrait au mieux ses objectifs de création de valeur. Une notation élevée de type "investment grade" serait une priorité pour SpecialtyCo. La société disposerait d'une flexibilité financière totale au moment de la séparation pour financer son plan de croissance. EssentialCo maintiendrait une politique financière prudente pour soutenir la génération de trésorerie. La notation actuelle de Solvay SA, de type "investment grade", devrait être préservée jusqu'à la séparation. Solvay SA s’engagera à offrir aux détenteurs actuels d'obligations senior et hybrides libellées en dollars américa ins et en euros l'option d'un transfert à SpecialtyCo au moment opportun. Le dividende initial est destiné à être aligné sur le niveau actuel de Solvay.

Dans le cadre du plan de séparation, les actionnaires de Solvay conserveraient leurs actions actuelles de Solvay, qui resteront cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris. La séparation prendrait la forme d'une scission partielle de Solvay par le biais de laquelle les activités de spécialité seraient apportées à SpecialtyCo. Les actionnaires de Solvay au moment de la séparation recevraient des actions de SpecialtyCo en proportion de leur participation au capital de Solvay SA. Les actions de chaque société devraient être admises aux négociations sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris. La Société prévoit de structurer la séparation d'une manière qui serait fiscalement efficiente pour une majorité significative des actionnaires dans les principaux états.

La composition des conseils d'administration et des équipes de direction ainsi que la dénomination sociale de chaque société seront communiquées à une date ultérieure.

La réalisation de l’opération sera soumise aux conditions générales de marché et aux conditions habituelles pour une opération de cette nature, y compris l'approbation finale par le Conseil d'administration de Solvay, le consentement de certains créanciers et l’approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire, et devrait intervenir au second semestre 2023. Le Conseil d'administration de Solvac, actionnaire de référence de Solvay de longue date, a confirmé son soutien à cette opération.

Solvay envisage d’informer les investisseurs sur les stratégies qui seront poursuivies par SpecialtyCo et EssentialCo avant la réalisation de la séparation.

Conseillers

Morgan Stanley et BNP Paribas sont les conseillers financiers de l’opération. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton et Linklaters sont les conseillers juridiques.

Conférence téléphonique pour les investisseurs

Informations importantes et avertissement relatif aux déclarations prospectives

Le présent communiqué est une publication d’informations par Solvay SA/NV (la « Société ») conformément à l’article 17, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, tel que modifié.

La structure organisationnelle envisagée de SpecialtyCo et d’EssentialCo reste soumise à un certain nombre d’analyses, de conditions, de consultations et d’approbations. Il n’existe aucune garantie quant au calendrier définitif de la scission partielle envisagée ou sa réalisation effective.

Cette scission, ainsi que les opérations de réorganisation connexes, demeurent soumises à l’examen et à l’approbation du Conseil d’administration, au consentement de certains créanciers et à l’autorisation finale de l’assemblée générale des actionnaires. La Société tiendra le marché informé si et quand cela sera nécessaire.

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions, portant notamment sur la scission envisagée de la Société entre EssentialCo et SpecialtyCo ou sur des événements futurs, des tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles comportent, par nature, des risques (identifiés ou non), restent incertaines et reposent sur des hypothèses. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, si certaines hypothèses sous-jacentes se révèlent incorrectes ou si tout autre facteur de risque affecte ces déclarations, les résultats, plans et objectifs réels de la Société et du Groupe Solvay, y compris le calendrier et la réalisation des opérations mentionnées dans le présent communiqué, pourraient différer significativement de ceux exprimés dans ces déclarations prévisionnelles ou pouvant en être déduit. Le présent communiqué ne constitue en aucun cas une déclaration que ces résultats, plans ou objectifs seront atteints. Les facteurs de risque importants qui seraient susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats, plans et objectifs réels et ceux exprimés dans ces déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, la capacité de la Société à satisfaire aux conditions nécessaires à la réalisation de la scission étudiée, à réaliser cette opération ou, à tout le moins, dans les délais et selon les termes envisagés ; la capacité de la Société à bénéficier, en tout ou partie, des avantages anticipés de la scission ; le traitement fiscal escompté de la scission ; l’incertitude potentielle pouvant demeurer jusqu’à la réalisation de la scission envisagée et ainsi affecter les performances financières de la Société ; des perturbations dans le fonctionnement de la Société, notamment des changements dans les relations commerciales existantes, des différends, des litiges ou des coûts imprévus en lien avec la scission envisagée ou les opérations y afférentes ; l’incertitude quant aux performances financières d’EssentialCo et de SpecialtyCo et à leur capacité à réussir en tant que sociétés indépendantes cotées en bourse après la réalisation de la scission ; les effets négatifs de l’annonce ou du déroulement de la scission et des opérations connexes sur le cours des titres financiers de la Société et/ou sur ses performances financières ; les facteurs économiques généraux, tels que les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change et l’évolution des conditions du marché ; la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets développés par les concurrents ; les défis inhérents à la recherche et au développement de nouveaux produits ; l’impact des regroupements d’entreprises, des cessions et des restructurations, y compris les éventuelles réorganisations liées à l’opération envisagée ; les litiges ou les actions gouvernementales, notamment ceux liés à la responsabilité du fait des produits ; les modifications des lois et règlements applicables, y compris la réglementation fiscale et la législation sur l’import/export et le commerce ; l’impact des retraits de produits ; les processus d’approbation réglementaire ; le scénario d’investissement total sur des projets de recherche et développement. La Société ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des circonstances ou des événements futurs ou pour toute autre raison, sous réserve des exigences législatives et réglementaires applicables.

Le présent communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et ne constitue en aucun cas une offre, une incitation à vendre ou une sollicitation d’une offre de souscription ou d’achat, ou une incitation à acheter ou à souscrire, des titres de la Société, d’EssentialCo ou de SpecialtyCo, tout ou partie de l’activité ou des actifs décrits dans le présent communiqué, ou tout autre actif, ou la sollicitation d’un vote ou d’une décision favorable dans un État donné, en lien avec les opérations décrites dans le présent communiqué ou autrement. Il ne saurait être procédé à une quelconque vente, émission ou transfert de titres financiers dans un État quelconque en violation des dispositions légales applicables. Le présent communiqué de presse ne doit en aucun cas être interprété comme une recommandation à l’attention de ses lecteurs.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus, un document d’information relatif à des titres financiers ou un quelconque document d’offre aux fins du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (tel que modifié, le « Règlement Prospectus »), étant précisé que la distribution envisagée des titres de SpecialtyCo devrait être effectuée dans des circonstances ne constituant pas une « offre au public » au sens du Règlement Prospectus.

La distribution de ce communiqué de presse peut être limitée par la loi dans certains États. Les personnes en possession d’une information ou d’un document mentionné dans le présent communiqué doivent s’informer sur l’existence de telles restrictions et les respecter. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation de la réglementation applicable aux valeurs mobilières de ces États.







