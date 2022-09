Solvay : fournira des matériaux de toiture en Chine

Solvay a annoncé aujourd'hui une collaboration avec 3TREES, un fabricant chinois de matériaux de construction.



Celle-ci vise à développer des membranes de toiture en polyoléfine thermoplastique intégrées au bâti (BIPV) conformes aux nouvelles exigences de 25 ans en matière de vieillissement des matériaux.



Le projet soutiendra l'objectif de la Chine d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 en accélérant l'adoption d'installations photovoltaïques intégrées aux bâtiments.



'Nous sommes impatients de soutenir 3TREES dans la transition de l'industrie du bâtiment vers des solutions BIPV et dans la réalisation des objectifs de neutralité carbone de la Chine', commente Ning Chen, vice-président de l'activité Additifs pour Polymères de Solvay.



'Nous avons été impressionnés par la rapidité d'action, le support technique et la solution de stabilisation de Solvay', a déclaré Huang Lulu, directeur de la recherche et de l'innovation chez 3TREES.



