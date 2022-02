Solvay : hausse de 68% du bénéfice net sous-jacent annuel

Solvay publie au titre de 2021 un bénéfice net sous-jacent en hausse de 68,3% à un milliard d'euros, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en augmentation de 27% à un record de près de 2,36 milliards, soit une marge améliorée de 1,6 point à 23,3%.



Le chiffre d'affaires du chimiste belge s'est établi à 10,1 milliards d'euros, soit une progression organique de 17%, avec une contribution des volumes pour 12% et des prix pour 5%, reflétant la bonne dynamique sur ses principaux marchés, dont l'automobile et l'électronique.



Solvay proposera pour 2021 un dividende de 3,85 euros par action, en hausse de 0,10 euro. Pour 2022, il estime que son EBITDA devrait connaître une croissance organique dans le milieu de la plage à un chiffre, et que son FCF des activités poursuivies devrait dépasser 650 millions.



