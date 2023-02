Solvay : indemnisation de 91 millions d'euros pour Spinetta

Solvay a annoncé lundi qu'il allait recevoir un peu plus de 91,6 millions d'euros dans le cadre d'un litige qui l'opposait depuis plus de 10 ans à Edison, une filiale d'EDF.



Le groupe de chimie accusait Edison d'avoir violé les représentations et garanties en matière environnementale relatives au site italien de Spinetta Marengo, qu'il lui avait racheté en 2002.



Dans ce dossier, Solvay avait bénéficié de plusieurs décisions favorables de la part du tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, de la Cour Suprême suisse et de la Cour d'appel de Milan, qui avaient tous fait droit à ses demandes.



'Solvay avait fait l'acquisition du site de Spinetta sur la base de déclarations qui n'avaient pas divulgué d'importantes lacunes environnementales', rappelle Marco Martinelli, le directeur de la branche italienne du groupe.



La société souligne qu'elle avait dû mobiliser d'importantes ressources techniques et financières afin de mettre en oeuvre des mesures correctives sur le site.



Suite à cette affaire, le groupe avait d'ailleurs fini par abandonner l'utilisation des tensioactifs fluorés, des polluants toxiques et persistants, dans ses procédés de fabrication.



