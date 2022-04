Solvay : lance la production d'un solvant en France

Solvay annonce le lancement de la production du solvant nouvelle génération Rhodiasolv® IRIS.



Ce solvant sera - dès 2023 - produit en France et plus précisément sur le site de Melle, dans les Deux-Sèvres.



Il est utilisé dans de nombreuses applications telles que la formulation de produits phytosanitaires, le décapage de peintures, le nettoyage de graffitis ou de résines, le dégraissage industriel.



' Il s'agit d'un des produits clés de la gamme Rhodiasolv®, solvants verts au service de la transition vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement ' indique le groupe.



