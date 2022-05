Solvay : lancement d'une nouvelle plateforme de croissance

Solvay fait part du lancement d'une quatrième plateforme de croissance, axée sur les matières premières renouvelables et la biotechnologie, pour le développement de solutions innovantes et durables sur différents marchés.



La nouvelle plateforme rassemblera plusieurs activités de Solvay pour augmenter la part de carbone renouvelable dans son offre de produits et de développer de nouvelles opportunités commerciales grâce à la biotechnologie.



Elle complète les trois plateformes de croissance déjà mises en place par le groupe de chimie belge, portant respectivement sur les matériaux pour batteries, l'hydrogène vert et les composites thermoplastiques.



