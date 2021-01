Solvay : lancement d'une 'plateforme hydrogène'

Solvay annonce qu'il a lancé une 'plateforme hydrogène' dans le but de rassembler toutes les solutions en termes de matériaux et chimie innovantes qu'il a à offrir pour faire progresser l'économie émergente de l'hydrogène.



À partir de cette année, le chimiste belge dédie des équipes spécifiques de recherche, d'ingénierie, de vente et de marketing afin de mettre en place la valeur ajoutée du groupe sur le futur marché de l'hydrogène.



En plus de sa technologie de membranes commercialisée sous la marque Aquivion, il a aussi l'intention de mettre sur le marché d'autres applications et composants de l'hydrogène, tels que les réservoirs d'hydrogène.



