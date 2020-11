Solvay : les profits chutent au troisième trimestre

Bruxelles (awp/afp) - Le groupe chimique Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros (188 millions de francs suisses), victime des difficultés de ses clients dans le contexte de pandémie, notamment dans l'aéronautique et l'automobile.

L'entreprise a souligné avoir baissé ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année, dont la moitié de façon structurelle, dans un communiqué publié jeudi.

Solvay se félicite d'avoir dégagé des flux de trésorerie "record" de 801 millions d'euros sur neuf mois et prévoit qu'ils atteindront 900 millions d'euros sur l'ensemble de 2020, soit une amélioration de près de 50% par rapport à l'an dernier.

Toujours sur l'exercice 2020, le groupe table sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda sous-jacent) compris entre 1,89 et 1,97 milliard d'euros, ce qui représenterait une baisse d'au moins 15% par rapport à 2019.

Mais il prévient que ces prévisions sont valables "sauf nouvelle détérioration liée à la seconde vague du Covid-19".

Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires a baissé de 18,4% (-14,3% à périmètre et taux de change constants) par rapport à la même période de l'an dernier. Sur neuf mois, il a reculé de 13,5% à 6,75 milliards d'euros, "en raison de la baisse des volumes tandis que la dynamique des prix est restée positive".

"La demande est restée atone au cours des mois de juillet et d'août", mais "le mois de septembre a montré une amélioration pour certaines applications automobiles, notamment les pneus et les batteries pour véhicules électriques", a souligné l'entreprise dans son communiqué.

"D'autres marchés ont été résilients comme l'électronique, la santé, les soins à la personne et la maison, l'agroalimentaire et les revêtements, tandis que ceux de l'aérospatiale civile, le pétrole et le gaz font toujours face à un environnement difficile".

Au troisième trimestre, l'Ebitda a atteint 473 millions d'euros, soit 21,4% de moins que l'an dernier sur la même période. Mais Solvay met en avant sa progression de 7,7% par rapport au trimestre précédent et y voit le résultat de sa "maîtrise des coûts".

"Nos mesures visant la réduction des coûts ont permis de renforcer la performance de l'Ebitda par rapport au trimestre précédent en dépit des vents contraires persistants sur certains de nos marchés clés", a déclaré la directrice générale, Ilham Kadri, citée dans le communiqué.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la rentabilité reste néanmoins en berne. Le bénéfice net a chuté de près de 43% à 522 millions d'euros. L'Ebitda a reculé de 17,5% à 1,48 milliard d'euros.

aro/lth