Solvay : 2020 Rapport annuel

était de faire baisser le niveau d'anxiété et de stress au sein

de l'entreprise en travaillant ensemble de façon plus étroite, en échangeant davantage d'informations et en prenant des décisions rapides. Nous nous sommes concentrés sur l'essentiel - et nous avons ainsi atteint, à mon avis, un niveau de confiance et de collaboration inégalé jusqu'à présent. Nous avons rempli nos missions avec soin, en évaluant de manière approfondie et constructive les projets soumis à notre appréciation - tout cela a généré une énergie positive.

Cette même énergie positive a prévalu dans toute l'organisation et a porté ses fruits, comme en témoignent nos résultats financiers. Ils ont permis à Solvay de rémunérer ses actionnaires tout en protégeant et en récompensant ses collaborateurs,

et en investissant pour l'avenir. Solvay reste fidèle à sa politique de paiement des dividendes, même dans ces circonstances exceptionnelles. Notre Groupe a en effet proposé de maintenir le dividende de 2020 à 3,75 euros par action. Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux collaborateurs de Solvay pour ces résultats remarquables et pour leur engagement sans faille durant cette crise aux multiples dimensions.

Solvay est une entreprise solidaire qui a eu à coeur d'atténuer l'impact de la crise sur ses collaborateurs et de les récompenser pour leurs efforts exceptionnels. Pour soutenir ceux qui sont les plus touchés, nous sommes allés plus loin dans la solidarité, puisant dans les racines de notre culture et dans notre expérience historique en matière de capitalisme responsable. Le Fonds de Solidarité Solvay a recueilli un total de 15 millions d'euros, à travers des contributions volontaires de nos salariés, des dirigeants du Groupe à hauteur de 15 % de leur rémunération, des membres du Conseil d'Administration et des actionnaires. A nouveau, je tiens à leur exprimer ma profonde gratitude. Ensemble, nous contribuons à soulager la détresse de