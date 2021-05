Solvay : abandon du charbon thermique pour une usine

Solvay annonce son intention de supprimer entièrement l'utilisation du charbon thermique dans son usine de carbonate de soude de Rheinberg, en Allemagne, grâce à la construction d'une deuxième chaudière à biomasse en plus de celle qui sera opérationnelle en mai 2021.



Les deux chaudières, utilisant des copeaux de bois de rebut comme combustible pour produire de la vapeur et de l'électricité, feront de Rheinberg la première usine de carbonate de soude au monde à fonctionner essentiellement sur base d'énergie renouvelable.



Ces projets permettront de réduire les émissions de CO2 de l'usine de 65% par rapport à 2018. En outre, les gaz à effet de serre émis atteindront des niveaux inférieurs à ceux des usines produisant du carbonate de soude à partir de trona.



