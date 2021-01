Solvay : nomination d'un chief digital officer

Solvay annonce avoir nommé Yan Beynon comme 'chief digital officer' (directeur du numérique), depuis le 1er janvier. Il travaille désormais en collaboration avec les différentes unités commerciales et fonctions pour accélérer la transformation digitale.



Avant de rejoindre le groupe de chimie belge, il a dirigé la stratégie numérique de Siemens Healthineers. Auparavant, Yan Beynon a dirigé la transformation digitale de Nokia et a rempli plusieurs fonctions pendant ses 10 années chez Roche.



