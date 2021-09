Solvay : participe à l'Exposition universelle de Dubaï

Solvay annonce sa participation à l'Exposition universelle de Dubaï 2021-2022, qui débute le 1er octobre 2021. Solvay fera partie intégrante de l'exposition au pavillon belge.



Solvay mettra l'accent sur ses solutions technologiques pour la mobilité durable par le biais d'affichages numériques, de vidéos et d'outils de réalité augmentée.



Ilham Kadri, CEO de Solvay, a déclaré : ' Nous sommes fiers de représenter l'industrie belge et nous espérons que de nombreux visiteurs découvriront ces innovations révolutionnaires dans le pavillon belge.'



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.