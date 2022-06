Solvay : perspectives 'prometteuses' dans la consommation

Solvay a évoqué hier les perspectives 'prometteuses' de son activité liée aux biens de consommation, appelée à rejoindre sa future branche de produits de spécialités.



Au cours d'un webinaire organisé mercredi, le groupe de chimie belge a souligné que cette filiale, baptisée 'Solutions', avait réussi à porter sa marge opérationnelle (Ebitda) de 15% en 2018 à 19% l'an dernier.



Le périmètre de cette activité comprend ses produits agrochimiques, ses ingrédients pour les soins personnels et domestiques, ses revêtements, ses substances alimentaires, ainsi que ses arômes et parfums.



Ilham Kadri, la directrice générale de Solvay, a souligné que les ventes circulaires représentaient déjà 22% de l'activité, avec une utilisation appelée à s'intensifier des composants biosourcés et renouvelables, comme les déchets du son de riz.



Cette présentation intervient alors que Solvay a fait part en mars dernier de son intention de se séparer en deux entités indépendantes cotées dans le but de libérer tout son potentiel.



Dans ce cadre, l'activité 'Solutions' est destinée à intégrer la branche 'SpecialtyCo', qui doit notamment regrouper les polymères à forte croissance et à marge élevée et les matériaux composites.



Cette entité a généré un chiffre d'affaires net d'environ six milliards d'euros en 2021.



