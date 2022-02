Solvay : plan d'expansion dans les sulfones aux États-Unis

Solvay annonce un plan d'expansion pluriannuel pour son activité sulfone basée aux États-Unis, qui se concentre sur les solutions polymères pour diverses applications critiques des sciences de la vie, pour pouvoir répondre à une demande mondiale croissante.



Les premières étapes d'investissement majeures comprendront une augmentation de la capacité de production d'Udel PSU de plus de 25% d'ici 2024 sur le site de Marietta (Ohio), une grande partie de cette augmentation étant attendue d'ici le début de 2023.



De même, la capacité de production de dichlorodiphénylsulfone (DCDPS) sera également accrue de plus de 25% d'ici 2024, ce qui entraînera des hausses de capacités sur le site d'Augusta (Géorgie) d'ici la fin de 2022.



