Solvay : plan environnemental pour le site de Rosignano

Solvay annonce un nouveau plan d'action pour réduire les résidus calcaires rejetés dans la mer par la production de carbonate de soude de Solvay Chimica Italia à Rosignano, dans le cadre de ses efforts pour optimiser l'efficacité et la durabilité de ses opérations.



Ce plan représente un investissement estimé à 15 millions d'euros dans de nouvelles solutions techniques, dont des améliorations ciblées à différentes étapes du processus de production, ainsi qu'une optimisation de la granulométrie et de la qualité du calcaire.



Le chimiste belge vise à réduire de 20% d'ici à 2030 le volume maximal de rejet actuellement fixé par son permis IPPC, et de réduire le rejet de calcaire à 40% d'ici à 2040 par rapport à son permis IPPC, grâce à des investissements dans la recherche et l'innovation.



