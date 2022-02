Solvay poursuivra en 2022 ses hausses tarifaires, à la base de solides résultats 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Solvay a indiqué mercredi viser une croissance organique de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) comprise entre 3% et 6% en 2022, le chimiste comptant encore augmenter ses prix de vente pour contrer les tensions inflationnistes.

"Dans un contexte inflationniste sans précédent, nos actions sur les prix devraient s'accélérer et l'Ebitda de 2022 devrait connaître une croissance organique qualifiée de 'mid-single digits'", a indiqué Solvay dans un communiqué. Le directeur financier, Karim Hajjar, a précisé à l'agence Agefi-Dow Jones que ce terme anglais, signifiant "à un chiffre moyen", correspondait à une progression comprise entre 3% et 6%.

En 2021, la hausse des prix de vente a contribué à hauteur de 5 points de pourcentage à la croissance organique de Solvay, qui a atteint 17%, pour un chiffre d'affaires de 10,11 milliards d'euros. Plus de la moitié de cet effet prix positif a été enregistré au quatrième trimestre, au cours duquel les revenus ont bondi de 22,4% sur une base organique, à 2,7 milliards d'euros, a précisé Solvay. Sur la période d'octobre à décembre, les hausses de prix ont contribué à hauteur de 12 points de pourcentage à la croissance organique du groupe.

"L'accélération de la hausse des prix a largement compensé l'impact de 465 millions d'euros lié à l'inflation des coûts variables" sur l'ensemble de 2021, a complété Solvay.

L'Ebitda a dépassé les attentes

L'Ebitda a atteint un nouveau record l'an passé, progressant de 27% en données organiques, à 2,36 milliards d'euros, alors qu'il était attendu entre 2,2 et 2,3 milliards d'euros par les dirigeants et à 2,3 milliards d'euros par les analystes. Cet indicateur a été porté par la hausse des prix mais également par l'accroissement des volumes et par l'avancée du programme de réduction de coûts. Il a augmenté de 8% par rapport à son niveau de 2019, soit avant la crise sanitaire, toujours en données organiques.

Les économies de coûts en 2021 ont représenté 213 millions d'euros, "portant le total des économies structurelles depuis 2019 à 390 millions d'euros, soit 80% de l'objectif de 500 millions (en rythme annuel) à atteindre avant la fin de 2024", a indiqué Solvay.

Au quatrième trimestre, l'Ebitda s'est établi à 572 millions d'euros, en progression organique de 24%, pour ressortir supérieur de 10,6% aux prévisions des analystes membres du consensus Vara Research.

Une rentabilité des capitaux investis record

Grâce à l'amélioration structurelle significative de la gestion du fonds de roulement, le groupe a généré un flux de trésorerie disponible de 843 millions d'euros l'an passé, en recul de 12,5% mais supérieur au niveau de 800 millions d'euros visé par les dirigeants. Pour l'année en cours, ils prévoient que cet indicateur dépasse 650 millions d'euros.

En 2021, Solvay est parvenu à convertir 37,6% de son Ebitda en flux de trésorerie disponible, contre un taux de conversion de 34,8% attendu par les analystes. Son taux de rentabilité des capitaux investis (ROCE) a par ailleurs atteint le niveau record de 11,4% en 2021, contre 6,9% en 2020 et 8,1% en 2019, année de prise de fonction de la directrice générale Ilham Kadri.

"Depuis que j'ai rejoint Solvay, je me suis attachée à rendre le groupe plus fort, en investissant principalement de manière organique et nous allons poursuivre dans cette voie", a indiqué la dirigeante à l'agence Agefi-Dow Jones.

L'allègement du bilan devrait permettre à Solvay d'atteindre cette ambition et de continuer à récompenser ses actionnaires. La dette nette s'établissait à 3,95 milliards d'euros au 31 décembre 2021, en diminution de 5,9% sur un an. Elle représentait 1,7 fois l'Ebitda, contre un ratio d'endettement de 2,2 à fin 2020.

Lors de sa prochaine assemblée générale, Solvay proposera le versement d'un dividende de 3,85 euros par action au titre de l'exercice 2021, en hausse de 2,7% sur un an.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SOLVAY:

http://www.solvay.com/fr/investors/news_and_results/results/index.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2022 01:07 ET (06:07 GMT)