Solvay : présente les structures capitalistiques cibles de SpecialtyCo et EssentialCo

Solvay a dévoilé les structures capitalistiques cibles de SpecialtyCo et EssentialCo, les deux sociétés indépendantes qui seront cotées en bourse après la scission du groupe chimique. S’agissant de SpecialtyCo (chimie de spécialité), cette dernière maintiendra une allocation de capital disciplinée et s'engagera à maintenir une notation financière “investment grade” robuste.



Le niveau de dividende actuel de Solvay pour l'exercice 2023 sera réparti entre les deux sociétés à l'issue de la séparation. SpecialtyCo en assumera 40%.



A terme, SpecialtyCo devrait adopter une politique de dividende permettant à la société d'investir dans la croissance pour une création de valeur aux actionnaires durable, tout en préservant une capacité structurelle à se désendetter au fil du temps.



SpecialtyCo aspire à " obtenir une croissance supérieure à celle du marché, des marges inégalées dans le secteur et des rendements attrayants ".



EssentialCo (produits chimiques essentiels) s'engagera pour sa part à obtenir une notation financière "investment grade". La société assumera 60% du dividende actuel de Solvay pour l'exercice 2023. A terme, EssentialCo devrait maintenir la politique de dividende actuelle de Solvay, à savoir un dividende stable ou croissant.



EssentialCo s'efforcera " de maximiser sa génération de cash en mettant l'accent sur le renforcement de son leadership en matière de gestion des coûts ".



Solvay précise qu'EssentialCo devrait émettre des nouvelles obligations pour environ 1,5 milliard d'euros au cours de la période suivant la séparation.



Selon les données 2022, EssentialCo a enregistré un Ebitda sous-jacent de 1,3 milliard d'euros et SpecialtyCo, de 1,9 milliard d'euros. Sur la base des projections pour 2023 EssentialCo affichera une dette nette de 1,9 milliard d'euros et SpecialtyCo, de 1,6 milliard d'euros.