Solvay : prolongation du contrat F-35 avec Lockheed Martin

29/09/2020 | 09:23

Solvay a annoncé mardi avoir signé un nouveau contrat de cinq ans avec le groupe aéronautique américain Lockheed Martin concernant l'approvisionnement des matériaux de l'avion de chasse F-35.



Le spécialiste de la chimie - qui a déjà contribué à la livraison de composants pour plus de 550 avions actuellement en service dans neuf pays - fournit au programme F-35 une gamme de plus de 50 produits, dont des composites, des adhésifs structurels et des films de protection contre la foudre.



Le nouveau contrat avec Lockheed Martin, qui sera géré par la filiale américaine de Solvay, CDM, débutera officiellement le 1er janvier 2021.



