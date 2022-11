Solvay : rachat anticipé d'obligations en dollars

Solvay a annoncé mardi qu'il allait procéder au remboursement anticipé des obligations senior en dollars émises par sa filiale Cytec à un taux 3,50%, devant arriver à échéance en 2023, pour un montant principal de 196 millions de dollars.



Le prix de rachat est de 100% du montant des obligations, plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, soit plus de 1,71 millions de dollars.



Karim Hajjar, le directeur financier de Solvay, indique que ce rachat anticipé sera financé par les ressources financières existantes, grâce à la bonne performance financière du groupe, et à sa génération de trésorerie en particulier.



Depuis 2019, le désendettement total (dette et pensions) approche les trois milliards d'euros et l'effet de levier, à la fin de septembre 2022, était de 1,2x, un niveau record.



La date de rachat des obligations a été fixé au 1er janvier 2023.



Pour mémoire, Solvay a l'intention de se séparer deux entreprises indépendantes, l'une consacrée à la chimie de spécialité et l'autre à la chimie essentielle, au second semestre 2023.



