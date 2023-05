Solvay relève ses objectifs pour 2023 après un Ebitda supérieur aux attentes au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le chimiste Solvay a relevé jeudi ses objectifs pour 2023 après avoir dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) sous-jacent en hausse et supérieur aux attentes des analystes au premier trimestre.

Pour l'exercice en cours, le groupe table désormais sur une variation organique de l'Ebitda sous-jacent comprise entre -5% et +2%. En février, le groupe disait tabler sur un Ebitda sous-jacent en baisse de 3% à 9% en données organiques.

Solvay prévoit également de dégager cette année un free cash-flow des activités poursuivies d'environ 900 millions d'euros, contre un objectif précédent d'environ 750 millions d'euros.

"Nos prix sont restés soutenus dans un contexte de coûts plus élevés et une demande plus faible, ce qui a soutenu la performance solide de notre Ebitda. Nous avons livré notre seizième trimestre consécutif de free cash-flow positif malgré des investissements en hausse", a commenté Ilham Kadri, la directrice générale de Solvay, citée dans un communiqué.

Au cours des trois premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 3,6% en données publiées et de 2% en données organiques, pour atteindre 3,2 milliards d'euros. La croissance organique a été soutenue par une hausse de 14% des prix, qui a compensé la baisse de 12% des volumes.

Au premier trimestre, l'Ebitda sous-jacent s'est amélioré de 18% en données publiées et de 22% en données organiques, à 839 millions d'euros. "La croissance de Materials (+35%) et Chemicals (+19%) a plus que compensé la baisse de Solutions (-9%)", a indiqué Solvay. La marge d'Ebitda sous-jacent a progressé de 3,2 points de pourcentage au premier trimestre, pour s'établir à 26,5%.

Selon le consensus réalisé par Vara Research, les analystes prévoyaient un Ebitda sous-jacent de 730 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros au premier trimestre.

