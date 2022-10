Solvay signe un protocole d'accord pour s'approvisionner en carbonate de terres rares

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Solvay a annoncé mardi la signature d'un protocole d'accord avec Hastings Technology Metals en vue d'un contrat commercial contraignant portant sur la fourniture par le groupe australien de 2.500 tonnes par an de carbonate mixte de terres rares à l'usine du chimiste à La Rochelle.

Les éléments financiers du protocole d'accord n'ont pas été communiqués.

L'usine Solvay de La Rochelle est spécialisée dans la fabrication de produits formulés à base de terres rares pour les marchés du contrôle des émissions automobiles et des semi-conducteurs. Le groupe a pour objectif d'étendre et de moderniser le site afin d'y ajouter une unité de production d'oxydes de terres rares destinés au marché des aimants permanents et qui serait approvisionnée grâce à l'accord avec Hastings Technology Metals.

"L'accord de partenariat avec Hastings place les deux parties dans une position avantageuse pour explorer les possibilités en aval, notamment la production d'aimants avec des tiers", a indiqué Solvay dans un communiqué.

October 11, 2022