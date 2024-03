Solvay : succès de l'émission obligataire inaugurale

Solvay a annoncé hier soir avoir finalisé avec succès le placement de son émission obligataire inaugurale, une étape que le groupe de chimie belge qualifie d''importante' suite à sa scission d'avec Syensqo.



L'obligation de 750 millions d'euros à quatre ans, arrivant à échéance en 2028, et l'obligation de 750 millions d'euros à 7,5 ans, de maturité 2031, afficheront respectivement des coupons de 3,875% et 4,25%.



Dans un communiqué, Alexandre Blum, le directeur financier, souligne qu'entre 250 et 300 investisseurs ont participé à chacune des émissions, aboutissant à une transaction presque six fois sursouscrite.



'Cette transaction clé renforce la structure du capital de Solvay et donne à l'entreprise la stabilité financière nécessaire pour mettre en oeuvre sa stratégie dans cette nouvelle phase de son histoire', a-t-il déclaré.



De son point de vue, cette réussite constitue un témoignage de soutien et de confiance des investisseurs institutionnels dans la stratégie de Solvay.



Le produit net des obligations doit être utilisé à des fins générales d'entreprise, à commencer par le refinancement d'un crédit-relais de 1,5 milliard d'euros qui avait été mis en place fin 2023 dans le cadre de la scission.



Les deux obligations seront notées 'BBB-' par S&P, ce qui correspond à la notation de crédit à long terme de Solvay



