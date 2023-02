Solvay : un partenariat pour du recyclage de terres rares

Solvay annonce avoir signé un protocole d'accord avec Cyclic Materials, une start-up canadienne de technologies propres, en vue de mettre en place une production et une fourniture d'oxydes de terres rares mixtes recyclés (rMREO).



'Cyclic Materials recycle les aimants permanents de terres rares, produisant des matières premières destinées à alimenter les chaînes d'approvisionnement des automobiles, de l'énergie éolienne renouvelable, de l'électronique, etc', explique-t-il.



Du rMREO sera envoyé du site de Cyclic Materials en Ontario, au Canada, vers l'usine de Solvay à La Rochelle, en France, site pour lequel le chimiste belge a fait part, en septembre dernier, de son intention d'y développer l'activité de terres rares.



