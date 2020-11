Solvay : vend plusieurs de ses activités à Latour Capital

Solvay annonce la conclusion d'un accord avec Latour Capital portant sur la vente de ses activités de baryum de qualité technique et de strontium en Allemagne, en Espagne et au Mexique ainsi que son activité percarbonate de sodium en Allemagne.



La coentreprise développée par Solvay avec Chemical Products Corporation (CPC) fait elle aussi partie de la transaction.



L'accord est une étape clé du processus de rationalisation du portefeuille de Solvay et va permettre à la société de quitter sa position de niche sur les produits chimiques de qualité technique, indique le communiqué de l'entreprise.



La transaction devrait être finalisée au courant du 1er trimestre 2021, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires compétentes.





