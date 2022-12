Solvay : vers un accord avec l'Institut japonais AIST

Solvay annonce avoir signé une lettre d'intention visant à collaborer et coopérer avec l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST), situé à Tokyo, afin de mettre en place un programme d'échange qui améliorera l'enseignement des sciences et technologies industrielles ainsi que l'apprentissage des principes 'DEI', soit Diversité, Équité et Inclusion.Solvay et l'Institut avaient déjà convenu d'établir un partenariat à long terme et avaient signé un accord de recherche conjoint en janvier 2019.Depuis lors, plusieurs projets de recherche communs ont été lancés pour relever des défis mondiaux à long terme.Les deux partenaires ont aussi convenu aujourd'hui d'un programme comprenant stages, formations et diverses missions entre Europe et Japon pour les étudiants diplômés et les chercheurs postdoctoraux au Japon, en France et en Belgique.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.