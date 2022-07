Solvay : vers un relèvement des prévisions annuelles

Solvay annonce prévoir, sur la base de chiffres préliminaires, de réaliser un chiffre d'affaires net entre 3,4 et 3,5 milliards d'euros, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent entre 855 et 865 millions au deuxième trimestre 2022, des performances plus solides que prévu.



'La performance du trimestre a été portée à la fois par les volumes et les prix, ce qui a permis de surmonter l'inflation des coûts variables', explique le chimiste belge, précisant que ses trois segments (materials, solutions et chemicals) ont contribué à ce résultat.



Aussi, Solvay prévoit de relever ses prévisions pour 2022 le 28 juillet, relèvement qui 'reflètera une combinaison de la confiance dans la dynamique commerciale à court terme et des risques potentiels associés à l'environnement macroéconomique incertain'.



