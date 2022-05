UPDTE : Solvay relève sa prévision d'Ebitda pour 2022 après un T1 meilleur que prévu

(Actualisation: commentaire d'un analyste, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Solvay évolue en tête de l'indice SBF 120 mercredi, alors que le chimiste a relevé son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) sous-jacent pour 2022 et présenté des résultats nettement supérieurs aux attentes des analystes au titre du premier trimestre.

Vers 9h15, l'action Solvay progressait de 6%, à 94,86 euros.

"Je suis heureuse d'annoncer une nouvelle série de résultats records, avec de solides performances dans chacun de nos segments", a commenté Ilham Kadri, la directrice générale de Solvay, citée dans un communiqué.

Depuis le début de l'année, Solvay a encore augmenté ses prix de vente pour contrer les tensions inflationnistes. Au cours des trois premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 28,8% en données publiées et de 26,1% en données organiques, pour atteindre le niveau record de 3,06 milliards d'euros. La croissance organique a été soutenue par une hausse de 20% des prix et par une progression de 6% des volumes. Solvay avait augmenté ses prix de 7% au troisième trimestre de l'année dernière et de 12% au trimestre suivant.

Au premier trimestre, l'Ebitda sous-jacent s'est amélioré de 22,1% en données publiées et de 20,1% en données organiques, inscrivant également un nouveau record, à 712 millions d'euros. "Les trois segments ont enregistré une croissance de leur Ebitda à deux chiffres" et "la hausse des prix a plus que compensé les 369 millions d'euros d'augmentation des coûts liés à l'inflation", a indiqué Solvay. La marge d'Ebitda sous-jacent a toutefois reflué de 1,3 point de pourcentage au premier trimestre, pour s'établir à 23,3%, proche de son niveau de 2021.

L'Ebitda sous-jacent dépasse de 18% les attentes

Ces résultats trimestriels records sont nettement supérieurs aux attentes des intermédiaires financiers. Selon le consensus réalisé par Vara Research, les analystes prévoyaient un Ebitda sous-jacent de 605 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 2,76 milliards d'euros au premier trimestre. L'Ebitda sous-jacent de Solvay a ainsi dépassé de 17,7% les estimations du consensus sur la période.

Cette performance s'explique aussi par les économies de coûts structurels réalisées par Solvay. Au premier trimestre, elles ont atteint 22 millions d'euros, pour totaliser 410 millions d'euros depuis 2020, contre un objectif fixé à 500 millions d'euros à horizon 2024.

Selon JPMorgan Cazenove, cette robuste publication trimestrielle pourrait inciter les analystes à rehausser leurs estimations de résultats pour l'exercice en cours de Solvay. Les anticipations concernant l'Ebitda sous-jacent de 2022 pourraient être relevées de 6% à 7%, estime la banque d'affaires américaine, et même un peu plus pour le bénéfice net par action.

Forts de ces résultats, les dirigeants ont rehaussé leur prévision d'Ebitda sous-jacent pour 2022. "L'Ebitda sous-jacent de l'année est désormais attendu en hausse qualifiée de 'mid-to-high single digit'", a annoncé Solvay. Son directeur financier, Karim Hajjar, a précisé à l'agence Agefi-Dow Jones que ce terme anglais correspondait à une progression organique attendue entre 4% et 8%. Précédemment, le chimiste anticipait une croissance organique de cet indicateur comprise entre 3% et 6% cette année.

Par ailleurs, Solvay prévoit toujours un flux de trésorerie disponible supérieur à 650 millions d'euros en 2022. Cet indicateur a diminué à 216 millions d'euros au premier trimestre, par rapport à un flux de 282 millions d'euros un an plus tôt, en raison d'un fonds de roulement "plus élevé résultant de la forte croissance du chiffre d'affaires".

