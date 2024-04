Solventum Corp. est une entreprise mondiale de soins de santé. Les segments de la société comprennent MedSurg, Dental Solutions, Health Information Systems, et Purification and Filtration. MedSurg est un fournisseur de solutions comprenant les soins avancés des plaies, l'assurance de la stérilisation, la gestion de la température, les fournitures chirurgicales, les stéthoscopes et les électrodes médicales. Dental Solutions fournit des produits dentaires et orthodontiques, notamment des brackets, des aligneurs, des ciments de restauration et des agents de liaison qui couvrent la durée de vie de la dent, y compris des produits conçus pour les soins dentaires préventifs, la restauration directe et indirecte et les besoins orthodontiques généraux. Health Information Systems propose aux systèmes de santé des solutions logicielles, notamment la documentation médicale assistée par ordinateur, la facturation directe et l'automatisation du codage, la reconnaissance vocale et les plates-formes de visualisation des données. Purification and Filtration est un fournisseur de technologies de purification et de filtration, notamment de filtres, de purificateurs, de cartouches et de membranes.