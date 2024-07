Solventum Corporation est spécialisé dans la commercialisation d'outils utilisés dans le domaine médical. L'activité du groupe s'organise autour de 4 familles de produits : - instruments et accessoires médicaux : destinés aux soins des plaies, à la stérilisation, à la chirurgie, etc. ; - instruments et accessoires dentaires et orthodontiques : destinés aux soins et à la restauration dentaires ; - systèmes d'informations médicales : notamment solutions logicielles destinées à la documentation, à la facturation, au codage, à la visualisation des données, etc. dans les milieux hospitaliers ; - instruments de purification et de filtration : utilisés dans les domaines médicaux, bio-pharmaceutiques, agroalimentaires, etc.

Secteur Installations et services en soins de santé