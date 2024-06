Som Distilleries and Breweries Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est le brassage, la fermentation, l'embouteillage, la mise en boîte et le mélange de bières et de liqueurs étrangères fabriquées en Inde (Indian Made Foreign Liquor - IMFL). La société dispose d'une capacité installée de 23 millions de caisses à travers elle-même et ses deux filiales. Elle possède un portefeuille de marques dans le domaine des spiritueux, de la bière et des alcopops. Le portefeuille de la société comprend la bière Hunter Strong Premium, la bière Woodpecker Wheat, la bière Black Fort Super Strong, la bière Black Fort Premium Lager, le whisky Pentagon Gold Edition, le whisky Milestone Blue, le whisky Legend Premium, le rhum Pentagon XO Premium, le rhum Black Fort, la vodka White Fox, la vodka White Fox - pomme verte, la vodka White Fox - orange, le brandy Legend Rare, le brandy Milestone VSOP, la boisson White Fox Refresh Cosmo Cranberry, la boisson White Fox Refresh Naughty Orange, la boisson White Fox Refresh Fruit de la passion et la boisson White Fox Refresh Tangy Lemon. La société fournit également de la bière à la pression à partir de ses usines.

Secteur Brasseurs