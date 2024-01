SomaLogic, Inc. est une société de protéomique au stade commercial. La société a mis au point une plateforme protéomique intégrée qui permet d'effectuer des analyses protéomiques à haut débit avec une large couverture du protéome. Elle développe des aptamères modifiés à vitesse lente (SOMAmers), qui sont des réactifs de liaison aux protéines à base d'acide nucléique modifié, spécifiques de la protéine à laquelle ils sont associés. Elle propose des services SomaScan, qui permettent la détection multiplex des protéines et la quantification des niveaux de protéines dans des échantillons biologiques complexes. Ses produits comprennent l'essai SomaScan, les sites certifiés SomaScan, les tests SomaSignal et les réactifs SOMAmer. L'essai SomaScan est utilisé pour les applications de recherche uniquement (RUO). Son test SomaScan mesure environ 7 000 cibles protéiques dans un seul échantillon. Les réactifs SOMAmer sont des aptamères modifiés exclusifs, qui sont de courtes séquences synthétiques d'ADN simple brin développées pour lier des cibles protéiques spécifiques avec une affinité et une spécificité élevées dans l'ensemble du protéome.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale