SomaLogic, Inc, anciennement CM Life Sciences II Inc, est une société de découverte de biomarqueurs protéiques et de diagnostic clinique. La société développe des aptamères modifiés à vitesse lente (SOMAmers), qui sont des réactifs de liaison protéique à base d'acide nucléique modifié, spécifiques de leur protéine de référence. Les produits de la société comprennent SomaScan et SomaSignal, qui sont disponibles sous forme de tests développés en laboratoire (LDT) utilisés pour obtenir des informations protéomiques des patients et pour surveiller les états physiologiques des patients. La technologie SOMAmers/SomaScan de la société permet aux chercheurs d'analyser divers échantillons biologiques pour y trouver des signatures de biomarqueurs protéiques, qui peuvent être utilisées pour la découverte et le développement de médicaments. Les découvertes de biomarqueurs à partir de SomaScan fournissent des applications diagnostiques dans divers domaines de maladies, y compris les maladies cardiovasculaires et métaboliques, la stéatohépatite non alcoolique et le bien-être.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale