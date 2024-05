Somany Ceramics Limited est un fabricant et un négociant de solutions de décoration. La société fabrique des carreaux de sol et de mur en céramique/vitrifiée. Elle exerce ses activités dans le secteur des carreaux de céramique et des produits connexes. Elle propose une gamme de produits comprenant des carreaux de céramique, des carreaux de sol, des carreaux vitrifiés polis, des carreaux numériques, des carreaux muraux, des revêtements muraux, des articles sanitaires, des accessoires de salle de bains et des solutions de pose de carreaux. Ses catégories de carreaux de sol et de mur comprennent la céramique, les duragres, les revêtements muraux-Novaclad, les durastones et le vitrifié poli. Elle propose des carreaux de sol et de mur pour la chambre à coucher, le salon, la cuisine, la salle de bains, la chambre d'enfant, le revêtement mural extérieur et le revêtement mural de terrasse. Ses produits connexes comprennent un corps de déviateur à haut débit, un corps de déviateur ordinaire, une solution de beauté en laiton, une doublure en tissu et un siphon rond pour bouteille d'écho. Ses solutions de pose de carreaux comprennent Ezy Fix et EZY Grout. Ses marques comprennent Somany Duragress, Somany Durastone, Somany Glostra, Somany Vistoso, Somany Vitro, Somany Slipshield et Somany Signature.

Secteur Fournitures de construction et installation