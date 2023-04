Fincantieri attribue un contrat de 14 millions d'euros à Somec

(Alliance News) - Somec Spa a annoncé mardi avoir reçu de Fincantieri Spa des commandes d'une valeur de 13,7 millions d'euros pour sa division de systèmes et de produits de cuisine professionnelle.

Les accords concernent la filiale Oxin Srl, spécialisée dans la conception, la production, l'installation et la maintenance de systèmes de cuisine à bord de navires à passagers et de grands yachts de plaisance, et consistent en un total de trois commandes, dont deux en option.

Plus précisément, le contrat concerne les espaces de restauration d'un navire de croisière de la compagnie de luxe Four Seasons, qui sera construit au chantier naval d'Ancône. Sur ce navire de 207 mètres de long et de 14 ponts, la surface des espaces de restauration dépassera les 1 100 mètres carrés et abritera trois cuisines et de nombreux bars qui, comme les restaurants et les espaces lounge, seront dotés d'équipements Oxin à la pointe de la technologie. Les travaux, d'un montant de 4,6 millions d'euros, devraient être livrés à la fin du mois de novembre 2025.

Toujours concernant la flotte Four Seasons, les deux contrats d'option supplémentaires signés, d'une valeur totale de 9,1 millions d'euros, portent sur des solutions complètes pour les espaces de restauration. Leur livraison est prévue respectivement en 2026 et 2027.

Oscar Marchetto, président de Somec, a commenté : "La confiance renouvelée par un partenaire consolidé et prestigieux comme Fincantieri est pour nous et pour nos travailleurs un motif de grande fierté. Avec ces commandes, qui interviennent quelques jours seulement après celles confiées à Mestieri par d'importants armateurs internationaux, notre groupe confirme sa capacité à jouer un rôle de premier plan et à répondre ainsi au dynamisme du secteur naval, qui - en particulier en Italie - se révèle être une force motrice".

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

