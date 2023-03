M. Moretti sera responsable des relations avec les investisseurs de Somec.

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Somec Spa a nommé mercredi Andrea Moretti responsable des relations avec les investisseurs.

Dans cette fonction, M. Moretti rendra compte au directeur financier du groupe, Alessandro Zanchetta, et sera chargé d'améliorer la notoriété et la réputation de Somec auprès de la communauté financière, en favorisant un prix de l'action et un volume de transactions de plus en plus significatifs à la Bourse de Milan.

Mercredi, Somec s'est échangée dans le rouge de 2,0 pour cent à 29,10 euros.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

