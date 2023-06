Somec nomme Flavio Chiari administrateur délégué de Mestieri

(Alliance News) - Somec Spa a annoncé lundi la nomination de Flavio Chiari au poste d'administrateur délégué de Mestieri Srl, la société mère de la division "Mestieri : conception et réalisation d'intérieurs sur mesure".

Cette nomination s'inscrit dans l'objectif du groupe "de renforcer le processus de gestion interne et d'accélérer sa croissance, qui trouve en Mestieri l'un de ses principaux moteurs stratégiques", peut-on lire dans une note.

Oscar Marchetto, président de Somec, a déclaré : "L'arrivée de Flavio Chiari, à qui nous souhaitons la bienvenue, marque une nouvelle étape importante dans le développement de l'entreprise.

L'arrivée de Flavio Chiari, que nous saluons, marque une nouvelle étape importante dans le parcours de croissance de Mestieri, qui est appelé à renforcer de plus en plus les synergies internes et intra-groupe.

renforcer de plus en plus les synergies internes et intragroupes, éléments clés de notre développement. Nous sommes convaincus que sa longue expérience managériale, alliée à la cohérence de ses qualités avec la mission qu'il sera appelé à accomplir à partir d'aujourd'hui, apportera une grande valeur à la division Mestieri et à l'ensemble du groupe. Les opportunités que les marchés internationaux peuvent nous offrir sont vastes, et ensemble nous pourrons les saisir avec une rapidité et une efficacité croissantes, en nous assurant d'être prêts pour l'effervescence que l'on trouve dans les secteurs du résidentiel haut de gamme, du commerce de luxe et de l'hôtellerie, aussi bien dans le secteur naval que civil".

Opérationnelle depuis le début de l'année 2022, la division Mestieri est principalement active en Europe et aux États-Unis.

États-Unis et regroupe plusieurs entreprises italiennes spécialisées dans l'artisanat d'art de divers matériaux

divers matériaux, notamment les métaux, le marbre, le bois et tout ce qui contribue à la réalisation des

œuvres.

Au premier trimestre 2023, Mestieri a enregistré une croissance de 65 % de son chiffre d'affaires par rapport à la même période

2022. À la fin de l'exercice en cours, deux ans seulement après son lancement, le chiffre d'affaires de la division est estimé à près de 100 millions d'euros.

Somec, vendredi, a clôturé au pair à 28,70 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

