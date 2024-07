Somec SpA est une société holding basée en Italie, qui conçoit et fabrique des enveloppes en verre pour les navires de croisière et les projets architecturaux spéciaux. La société fournit des produits, des systèmes et des services en fonction des besoins des clients. Elle fournit des balcons préfabriqués, des portes coulissantes et battantes pour balcons, des portes automatiques pour balcons, des balustrades et des cloisons pour balcons, ainsi que des fenêtres de timonerie, des murs en verre pour les espaces publics, des pare-brise, des vitrages spéciaux pour solarium, des passerelles et des puits de lumière, des portes et des vitrages ignifugés. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société opère dans les chantiers navals, les cales sèches et la navigation pour garantir l'installation, la rénovation et l'entretien des produits. La société est présente en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en France, au Japon, en Australie, en Amérique du Nord et en Amérique centrale.