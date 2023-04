Somec reçoit des commandes de construction navale pour plus de 21 millions d'euros

(Alliance News) - Somec Spa a annoncé jeudi avoir obtenu une série de commandes dans le secteur maritime pour un montant total de 21,1 millions d'euros.

Les accords concernent la filiale TSI, spécialisée dans les intérieurs sur mesure pour les navires de croisière et les superyachts et faisant partie de la division "Crafts : design et création d'intérieurs sur mesure", et consistent en un total de six contrats - dont deux sous option - signés avec le chantier naval français Chantiers de L'Atlantique et les armateurs Silversea et Crystal Cruises.

Les deux premiers contrats, attribués par Chantiers de l'Atlantique, portent sur la construction de deux navires de luxe au chantier naval de Saint-Nazaire, en France, dans l'ordre de leur date d'achèvement. La valeur de chaque commande est de 3,5 millions d'euros, la livraison étant prévue respectivement pour juillet 2024 et juin 2025.

Deux contrats d'option, d'une valeur totale de 6,8 millions d'euros, ont également été signés avec le chantier naval français pour des projets de construction de deux autres navires pour le même armateur.

Deux autres accords concernent la remise en état de trois navires. Le plus important concerne la modification structurelle du Silver Endeavour, appartenant à la compagnie maritime de luxe Silversea, pour un montant total de 4,7 millions d'EUR. Une fois les travaux terminés au chantier naval de San Giorgio del Porto à Gênes, ce qui est déjà considéré comme le navire d'exploration le plus luxueux au monde verra son statut encore amélioré.

Enfin, l'armateur Crystal Cruises a confié à TSI le réaménagement des navires Crystal Serenity et Crystal Symphony pour une valeur totale de 2,5 millions d'euros.

Oscar Marchetto, président de Somec, a déclaré : "Ces dernières commandes confirment le dynamisme renouvelé d'un secteur, celui des navires de croisière, dans lequel le luxe, l'exclusivité, le style et la beauté vont de plus en plus prévaloir. Les sociétés du groupe Somec, et en particulier celles de la division Mestieri, démontrent une fois de plus qu'elles sont prêtes à accompagner, et souvent à anticiper, les tendances du marché".

L'action Somec a clôturé jeudi au pair à 29,00 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

