(Alliance News) - Somec Spa a annoncé jeudi qu'elle a remporté une série de contrats liés au réaménagement de la flotte de navires de croisière de l'un des plus grands armateurs au monde.

Les contrats, d'une valeur totale de 22,1 millions d'euros, représentent, en termes de montant et de durée, les plus importants jamais attribués par le groupe Somec au cours de ses 20 années d'activité dans le secteur du refit et prévoient que les activités commenceront dès 2024 dans les principaux chantiers navals d'Europe et d'Amérique centrale, pour se poursuivre tout au long de 2025.

Plus précisément, la société italienne Somec Sintesi et la société américaine Navaltech, toutes deux filiales à 100 % de Somec et appartenant à la division Naval Architecture and Civil Facades Engineered Systems, contribueront à la rénovation totale, dans une optique contemporaine et durable, de sept navires de croisière déjà en service, en s'appuyant sur le savoir-faire distinctif dans le domaine du refit qui distingue les deux sociétés et sur les synergies découlant de l'appartenance au groupe Somec, qui a collaboré par le passé à la construction de tous les navires en cours de modernisation.

Oscar Marchetto, président de Somec, a déclaré : "Grâce à l'engagement et au dévouement du co-PDG, Giancarlo Corazza, et de son équipe, nous sommes ravis de pouvoir annoncer les commandes les plus importantes jamais enregistrées par notre groupe dans le secteur du refit, qui pourraient être étendues dans un avenir proche".

"Après la brusque interruption causée par la pandémie et son impact sur les budgets des armateurs, le processus de renouvellement de la flotte reprend son rythme et s'accélère, soutenu par des macro-tendances telles que l'attention portée à la durabilité environnementale des navires et la recherche de confort et de luxe de la part des croisiéristes. L'ensemble du groupe Somec, y compris les divisions Mestieri et Talenta, est prêt à saisir les opportunités de refit qui se multiplieront, grâce à son leadership incontesté dans le secteur du vitrage de navires et à des liens plus forts que jamais avec tous les grands armateurs mondiaux, construits au fil de décennies de collaboration fructueuse."

L'action Somec se négocie à 28,90 euros.

