(Alliance News) - Somec Spa a annoncé vendredi que sa division Systèmes et Produits pour Cuisines Professionnelles s'appellera 'Talenta'.

Il s'agit d'un "choix qui vise à mettre en avant l'ingéniosité et le savoir-faire de l'homme au service du talent des restaurateurs et des chefs étoilés", a indiqué la société.

L'annonce est faite à l'occasion de Host Milano, le salon mondial dédié au monde de la restauration et de l'hôtellerie, qui se tient d'aujourd'hui au 17 octobre. Les cinq entreprises qui composent Talenta et qui continueront à opérer sous leur propre nom, Gico, Inoxtrend, Oxin, Pizza Group et Primax, participeront pour la première fois à l'événement dans le cadre d'une approche intégrée.

Dans le cadre de la nouvelle structure, certaines activités de production plus techniques seront renforcées et mises à la disposition de toutes les entreprises de Talenta. De même, certains services transversaux stratégiques, comme les achats, le marketing et la R&D, ont été centralisés, dans le but de rendre la division plus efficace et d'offrir un meilleur service aux clients.

"La naissance de Talenta représente une étape importante dans la trajectoire de développement de Somec dans les trois segments de commande : systèmes d'ingénierie pour l'architecture navale et les façades civiles ; systèmes et produits pour les cuisines professionnelles ; et artisanat : conception et création d'intérieurs personnalisés.

"Deux ans après avoir entamé la réorganisation du groupe dans ses divisions actuelles, je suis heureux d'annoncer la naissance de Talenta. La nouvelle structure permettra aux entreprises du segment Systèmes et Produits pour Cuisines Professionnelles d'intensifier leurs synergies internes, d'offrir des solutions de plus en plus intégrées et de renforcer encore la position de Somec sur le marché", a déclaré Oscar Marchetto, Président de Somec.

"Nous voulons partager notre savoir-faire avec les restaurateurs et les chefs étoilés afin qu'ils puissent trouver les outils les plus adaptés pour exprimer pleinement leurs compétences. Ce qui nous motive, c'est une véritable passion pour l'homme et sa créativité, celle-là même qui nous a poussés à créer la division Mestieri, dédiée à la conception et à la réalisation d'intérieurs personnalisés haut de gamme".

