Diminution du bénéfice annuel de Somero en raison de l'augmentation des coûts ; réduction des dividendes

(Alliance News) - Somero Enterprises Inc. a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice annuel, malgré un chiffre d'affaires en hausse, en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation et du coût des ventes, ce qui l'a incité à réduire son dividende total pour l'année.

Le spécialiste des machines de nivellement de béton à guidage laser, basé à Fort Myers, en Floride, a déclaré que le bénéfice avant impôt a chuté de 8,5% à 40,8 millions de dollars en 2022, contre 44,6 millions de dollars en 2021, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 0,2% à 133,6 millions de dollars, contre 133,3 millions de dollars.

En effet, les coûts des ventes ont augmenté de 1,6 %, passant de 56,5 millions USD à 57,4 millions USD, tandis que les dépenses d'exploitation totales ont augmenté de 4,4 %, passant de 31,7 millions USD à 33,1 millions USD.

Les frais d'exploitation comprennent notamment une augmentation de 13 % des frais de vente, de marketing et de soutien à la clientèle, qui sont passés de 12,6 millions d'USD à 14,3 millions d'USD.

Somero a déclaré un dividende final aux actionnaires de 17,8 cents, ce qui porte le dividende annuel à 27,8 cents, soit une baisse de 10 % par rapport aux 31,0 cents de 2021.

La société a également déclaré un dividende supplémentaire de 7,7 cents par action, versé en même temps que le dividende final de l'année, en raison de la "solidité de la position de trésorerie de la société". Cependant, un an auparavant, Somero avait versé un dividende complémentaire de 19,7 cents, la version 2022 est donc en baisse de 61%.

La trésorerie nette a chuté de 20% à 33,7 millions USD au 31 décembre, contre 42,1 millions USD un an plus tôt.

Jack Cooney, directeur général, a souligné que les résultats de 2022 représentaient "une année exceptionnelle" pour Somero.

"La société a enregistré un chiffre d'affaires record, dépassant de peu les niveaux extraordinaires que nous avons atteints en 2021. L'Europe et l'Australie ont apporté des contributions substantielles, chacune atteignant un chiffre d'affaires record", a déclaré M. Cooney.

"Ces excellents résultats ont été rendus possibles par nos employés talentueux et dévoués qui ont travaillé dur pour surmonter les défis persistants de la chaîne d'approvisionnement afin de livrer des équipements de manière fiable et de répondre aux besoins des clients, un accomplissement qui distingue Somero des autres fournisseurs d'équipements de l'industrie."

En ce qui concerne l'avenir, Somero a déclaré que le chiffre d'affaires de 2023 devrait être comparable à celui de 2022, tout en s'attendant à ce que les investissements en fonds de roulement de 2023 restent élevés.

Cooney poursuit : "Sur la base des investissements que nous avons réalisés et de la solidité financière continue de la société, nous pensons que la société est bien positionnée pour saisir la croissance future des nouveaux produits et des marchés internationaux pour les années à venir."

Somero a déclaré qu'elle maintenait ses perspectives positives sur la base d'un marché américain de la construction non résidentielle "sain et actif", d'une dynamique positive en Europe et en Australie et d'opportunités de croissance grâce à de nouveaux produits.

La trésorerie à la fin de l'année 2023 devrait être comparable à celle de 2022, tandis que la société s'attend à des augmentations d'exploitation supérieures à son objectif traditionnel de 2,0 millions de dollars.

Les actions de Somero étaient en hausse de 3,9 % à 382,66 pence chacune à Londres mercredi après midi.

