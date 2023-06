Les actions de Somero chutent en raison de la baisse prévue du chiffre d'affaires annuel

Somero Enterprises Inc - spécialiste des machines de nivellement du béton par guidage laser basé à Fort Myers, en Floride - prévoit une baisse du chiffre d'affaires au premier semestre 2023 comprise entre 15 % et 20 % par rapport aux 68,5 millions USD de l'année précédente. Prévoit que le chiffre d'affaires de 2023 sera d'environ 120,0 millions USD, soit une baisse de 12 % par rapport aux 136,6 millions USD de l'année précédente. La société évoque des retards dans le démarrage des projets de construction non résidentielle aux États-Unis, en raison de la hausse des taux d'intérêt et du resserrement des normes de prêt. La dynamique commerciale en Australie et en Europe reste positive.

Le directeur général, Jack Cooney, a déclaré : "Notre modèle d'exploitation éprouvé offre à l'entreprise la souplesse nécessaire, grâce à un niveau élevé de coûts variables, pour s'adapter rapidement et efficacement à l'évolution des conditions. Cela reste l'un des principaux atouts de l'entreprise. Ainsi, nous avons pu atténuer l'impact de la réduction des volumes à court terme sur la rentabilité sans compromettre nos initiatives de croissance à long terme."

Cours actuel de l'action : 285,90 pence, en baisse de 13 % mardi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 22%.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.