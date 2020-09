Exercice 2020 : Résilience des résultats au premier semestre et prudence sur les perspectives de l'année

Toutes les régions, hormis l'Amérique Latine, zone touchée plus tardivement par la pandémie, ont, en effet, amorcé un redressement au milieu du deuxième trimestre et terminé le se- mestre sur une tendance positive, voire sensiblement positive dans le cas de l'Europe de l'Est, la France, l'Europe Centrale, l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord.

La crise sanitaire née de la propagation du Covid à travers le monde explique la rupture cons- tatée entre les deux trimestres et masque, par là même, le très bon début d'année observé dans la majorité des pays. Son impact a été particulièrement marqué entre la mi-mars et la fin avril, puis s'est atténué progressivement par la suite.

Le Groupe a été durement affecté par la crise sanitaire sur le premier semestre. Il est par- venu, néanmoins, à limiter la baisse de son chiffre d'affaires, mais aussi à maintenir sa ren- tabilité à un haut niveau et à préserver la solidité de son assise financière, et a ainsi démon- tré, à nouveau, la justesse de son positionnement et la robustesse de son business model.

1 Le deuxième trimestre est habituellement le trimestre le plus important, du fait notamment de la saisonnalité des ventes de stores. Il a contribué l'an dernier à 54% du chiffre d'affaires du premier semestre, contre 49% cette année, et à 28% du chiffre d'affaires de l'exercice.

Le niveau élevé de la capacité d'autofinancement et la bonne tenue du besoin en fonds de roulement, grâce au suivi vigilant des encours et au déstockage de produits pour l'approvi- sionnement des clients, expliquent le maintien de la solidité de la structure financière.

Le résultat net de l'ensemble consolidé est ressorti, pour sa part, à 80,9 millions d'euros, en retrait de 11,3%. Il a été diminué d'un solde de charges et produits financiers faiblement né- gatif et a bénéficié d'une baisse de l'impôt sur les sociétés légèrement supérieure à celle des résultats.

La baisse d'activité causée par la crise sanitaire, à l'un des moments clés de l'année 1 , explique le recul enregistré. Cette crise a occasionné, en effet, un manque à gagner, du fait de la perte de chiffre d'affaires, mais aussi une perturbation de la chaîne de production et de la logistique, en raison de l'arrêt temporaire de plusieurs sites industriels. Son impact a, toutefois, été con- trebalancé en partie par les économies réalisées, notamment sur les postes du consulting, du marketing et des voyages, grâce aux actions entreprises dès les premiers signes de la crise.

La dégradation de la situation économique et l'évolution incertaine de la crise sanitaire appel- lent, toutefois, à la prudence pour les prochains mois et trimestres, sans remettre pour autant en question les fondamentaux du Groupe, car les thématiques du confort de l'habitat et de la performance énergétique des bâtiments devraient sortir renforcées de cette période trou- blée.

Aussi, les perspectives communiquées au titre de l'année oscillent entre deux bornes, corres- pondant, pour la première, à une nouvelle vague, maîtrisée, de l'épidémie du Covid et, pour la seconde, à une accalmie durable de ladite épidémie, et tablent ainsi sur une variation du chiffre d'affaires comprise entre -3 et 0% à données comparables et sur un taux de marge opérationnelle courante se situant entre 15 et 17%.

Au-delà de la préservation de la rentabilité et des équilibres financiers, les priorités demeurent la satisfaction des clients, avec un effort tout particulier sur le service, et la santé des collabo- rateurs.

PROFIL

Fondé en 1969 en France, et présent aujourd'hui dans 58 pays, Somfy est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment.

Pionnier de la maison connectée, le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien-être et sécurité et s'engage pleinement en faveur d'un développement durable.

Depuis 50 ans, Somfy place l'automatisation au service de l'amélioration des cadres de vie et s'engage à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous.

