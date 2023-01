Somfy : 5,02 millions d'actions apportées à l'OPAS

Données financières EUR USD CA 2022 1 538 M 1 663 M - Résultat net 2022 237 M 257 M - Tréso. nette 2022 601 M 650 M - PER 2022 21,1x Rendement 2022 1,52% Capitalisation 4 925 M 5 327 M - VE / CA 2022 2,81x VE / CA 2023 2,73x Nbr Employés 7 580 Flottant 18,4% Graphique SOMFY SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SOMFY SA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 143,00 € Objectif de cours Moyen 134,20 € Ecart / Objectif Moyen -6,15% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Pierre Ribeiro Chief Executive Officer & Head-Investor Relations Tobias Schaper Group Chief Financial Officer Jean-Guillaume Despature Chairman Bruno Stragliati Director-Operations & Logistics Michel Rollier Vice Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SOMFY SA 0.00% 5 327 SAINT-GOBAIN 15.44% 29 906 ASSA ABLOY AB 9.79% 26 087 CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 4.49% 12 474 MASCO CORPORATION 11.14% 11 698 OPPEIN HOME GROUP INC. 5.03% 11 542