Somfy : Chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

21 AVRIL 2022

CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2022

Chiffre d'affaires 2022 2021   consolidé en M€ Réel Comparable1 Premier trimestre 412 376 +9,7% +9,2%

Somfy publie un chiffre d'affaires en progression sur le premier trimestre, témoignant du maintien de la dynamique en ce début d'année, en dépit des tensions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement et du contexte géopolitique et économique.

ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 412 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'exercice, en augmentation de 9,7% en termes réels et de 9,2% à données comparables par rapport à l'an passé.

Cette performance démontre la robustesse des fondamentaux du Groupe et les tendances fortes de croissance pour le secteur de la rénovation, porté par la place de la maison comme valeur refuge et la prise de conscience de l'enjeu des économies d'énergies.

Toutes les zones géographiques ont clos le trimestre en hausse, à données comparables par rapport à l'exercice précédent. Les performances sont notamment remarquables en Europe de l'Est et en Europe du Sud (respectivement +25,9% et +22,7% à données comparables).

Le chiffre d'affaires de Dooya, filiale consolidée par mise en équivalence, est ressorti, pour sa part, à 79,6 millions d'euros sur le trimestre, en augmentation sensible de 44,8% en termes réels et de 32,1% à données comparables. Il a crû fortement en Chine (+32,3% à données comparables), malgré une période à nouveau marquée par des confinements face à la recru‐ descence de l'épidémie de Covid‐19, de même que dans le reste du Monde (+32,1% à données comparables).

1 Pour mémoire, Répar'stores est intégrée dans les comptes du Groupe depuis le 1er janvier 2021.

PERSPECTIVES

Fort de solides fondamentaux, le Groupe maintient sa feuille de route d'investissements stra‐ tégiques.

Néanmoins, l'environnement conjoncturel et géopolitique risque d'impacter l'économie mon‐ diale. Ce niveau d'incertitude accru incite ainsi à un suivi de très près des tendances écono‐ miques et à la prudence pour les mois à venir. L'accélération de la hausse des matières pre‐ mières, si elle se poursuit, pourrait amener le Groupe à ajuster ses prix. Somfy est pleinement mobilisé face à ces tensions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement, et met en œuvre les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences pour ses clients.

AUTRE INFORMATION

La prise de participation de Somfy à hauteur de 6,33% du capital d'Elcia est devenue effective le 14 avril 2022 à la suite de la levée des conditions suspensives usuelles.

PROFIL

Fondé en 1969 en France, et présent aujourd'hui dans 59 pays, Somfy est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. Pionnier de la maison connectée, le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien‐être et sécurité et s'engage plei‐ nement en faveur d'un développement durable. Depuis plus de 50 ans, Somfy place l'automatisation au service de l'amélioration des cadres de vie et s'engage à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien‐être pour tous.

ANNEXE

Ventilation géographique du chiffre d'affaires du premier trimestre

Données consolidées 2022 2021   en millions d'euros Réel Comparable Europe Centrale 69,6 68,1 +2,2% +1,6% dont Allemagne 55,2 56,4 ‐2,1% ‐2,1% Europe du Nord 48,5 46,3 +4,7% +3,5% Amérique du Nord 38,5 32,2 +19,6% +11,4% Amérique Latine 6,4 5,5 +16,2% +14,0% Total Nord & Ouest 163,0 152,1 +7,1% +4,7% France 121,7 114,5 +6,2% +6,2% Europe du Sud 42,6 34,5 +23,6% +22,7% Afrique et Moyen‐Orient 23,7 23,8 ‐0,3% +11,2% Europe de l'Est 40,4 32,1 +26,0% +25,9% Asie‐Pacifique 20,6 18,8 +10,0% +8,2% Total Sud & Est 249,0 223,6 +11,4% +12,3% Total Groupe 412,0 375,7 +9,7% +9,2% +9,2% +0,5% ‐ +9,7%

Passage de la variation à données comparables à la variation en termes réels du chiffre d'affaires du premier trimestre

Variation à données comparables

Effet de change

Effet de périmètre

Variation en termes réels

GLOSSAIRE

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires indiqué correspond au montant des ventes réalisées avec les clients extérieurs au Groupe. Il est calculé sur la base des lieux d'implantation des clients et donc du lieu de destination des ventes.

Variation en termes réels

La variation en termes réels correspond à la variation à périmètre et taux de change réels.

Variation à données comparables

La variation à données comparables correspond à la variation à méthode de consolidation, périmètre et taux de change constants.

Zones géographiques

Le Groupe est organisé en deux pôles géographiques, composés de l'Europe Centrale, l'Europe du Nord, l'Amé‐ rique du Nord et l'Amérique Latine, pour le premier (Nord & Ouest), et de la France, l'Europe du Sud, l'Afrique et Moyen‐Orient, l'Europe de l'Est et l'Asie‐Pacifique, pour le second (Sud & Est).