Somfy : Chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 19 OCTOBRE 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2022 Chiffre d'affaires consolidé 2022 2021   en millions d'euros Réel Comparable Premier trimestre 412 376 +9,7% +9,2% Deuxième trimestre 434 429 +1,2% ‐0,1% Troisième trimestre 361 348 +3,6% ‐0,7% Neuf premiers mois 1 207 1 153 +4,7% +2,8% SOMFY publie un chiffre d'affaires en progression sur les neuf premiers mois de l'exercice, reflétant une activité quasi‐stable au troisième trimestre à données comparables, dans la continuité de celle du deuxième trimestre. ACTIVITÉ Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 1 207 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice, en hausse de 4,7% en termes réels et de 2,8% à données comparables par rap‐ port à l'an dernier sur la même période. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'établit à 361 millions d'euros, en progression de 3,6% en termes réels, et est quasi‐stable à données comparables (‐0,7%) par rapport à l'an dernier sur la même période. Pour rappel, le chiffre d'affaires de Teleco Automation est intégré dans les comptes du Groupe depuis le 1er juillet 2022, et la part intégrable s'élève à 9 millions d'euros sur le trimestre. Malgré l'environnement macro‐économique dégradé, l'activité reste stable sur la période, té‐ moignant des tendances structurelles porteuses du marché de l'habitat. L'Europe du Nord et l'Europe Centrale, zones qui avaient été marquées dès le deuxième trimestre par le ralentis‐ sement de l'activité, clôturent le trimestre avec des chiffres d'affaires en hausse de respecti‐ vement 3,9% et 5,8% à données comparables par rapport au troisième trimestre précédent. Sur les neuf premiers mois, les performances les plus significatives sont celles de l'Amérique Latine, de l'Afrique et Moyen‐Orient et de l'Asie‐Pacifique qui affichent des croissances sen‐ sibles sur la période (respectivement +25,5%, +19,3% et +10,7% à données comparables), dé‐ montrant les atouts de l'implantation internationale du Groupe.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 19 OCTOBRE 2022 Le chiffre d'affaires de Dooya, filiale chinoise consolidée par mise en équivalence, est ressorti, pour sa part, à 236 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice, en hausse de 23,8% en termes réels (+12,2% à données comparables, dont +22,4% au premier semestre et ‐4,2% au troisième trimestre). Il progresse en Chine (+9,1% à données comparables), ainsi que dans le reste du Monde (+14,5% à données comparables). PERSPECTIVES Dans un environnement macro‐économique et géopolitique toujours incertain, les arbitrages de consommation des ménages risquent de continuer à entraîner une contraction de la de‐ mande à court terme. Le Groupe reste vigilant quant à l'évolution de la situation, et anticipe pour les semaines à venir une activité dans la continuité de celle des derniers mois. PROFIL Fondé en 1969 en France, et présent aujourd'hui dans 59 pays, SOMFY est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. Pionnier de la maison connectée, le Groupe in‐ nove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien‐être et sécurité et s'engage pleine‐ ment en faveur d'un développement durable. Depuis plus de 50 ans, SOMFY place l'automatisation au service de l'amélioration des cadres de vie et s'engage à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien‐être pour tous.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 19 OCTOBRE 2022 ANNEXE Ventilation géographique du chiffre d'affaires du premier trimestre Données consolidées 2022 2021   en millions d'euros Réel Comparable Europe Centrale 69,6 68,1 +2,2% +1,6% dont Allemagne 55,2 56,4 ‐2,1% ‐2,1% Europe du Nord 48,5 46,3 +4,7% +3,5% Amérique du Nord 38,5 32,2 +19,6% +11,4% Amérique Latine 6,4 5,5 +16,2% +14,0% Total Nord & Ouest 163,0 152,1 +7,1% +4,7% France 121,7 114,5 +6,2% +6,2% Europe du Sud 42,6 34,5 +23,6% +22,7% Afrique et Moyen‐Orient 23,7 23,8 ‐0,3% +11,2% Europe de l'Est 40,4 32,1 +26,0% +25,9% Asie‐Pacifique 20,6 18,8 +10,0% +8,2% Total Sud & Est 249,0 223,6 +11,4% +12,3% Total Groupe 412,0 375,7 +9,7% +9,2% Ventilation géographique du chiffre d'affaires du deuxième trimestre Données consolidées 2022 2021   en millions d'euros Réel Comparable Europe Centrale 71,3 74,5 ‐4,3% ‐5,1% dont Allemagne 55,7 59,9 ‐7,0% ‐7,0% Europe du Nord 48,2 54,3 ‐11,2% ‐11,5% Amérique du Nord 45,7 39,5 +15,7% +3,1% Amérique Latine 8,2 5,6 +46,3% +40,0% Total Nord & Ouest 173,4 174,0 ‐0,3% ‐3,8% France 121,3 123,1 ‐1,4% ‐1,5% Europe du Sud 45,3 46,7 ‐3,0% ‐3,9% Afrique et Moyen‐Orient 25,3 20,8 +21,5% +33,1% Europe de l'Est 45,0 45,5 ‐1,1% ‐1,6% Asie‐Pacifique 23,9 19,3 +24,1% +19,6% Total Sud & Est 260,8 255,3 +2,1% +2,5% Total Groupe 434,2 429,3 +1,2% ‐0,1%

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 19 OCTOBRE 2022 Ventilation géographique du chiffre d'affaires du troisième trimestre Données consolidées 2022 2021   en millions d'euros Réel Comparable Europe Centrale 69,0 63,4 +8,7% +5,8% dont Allemagne 53,8 49,1 +9,6% +8,2% Europe du Nord 39,2 36,5 +7,4% +3,9% Amérique du Nord 38,3 35,5 +7,7% ‐8,2% Amérique Latine 8,5 6,5 +31,4% +22,6% Total Nord & Ouest 154,9 141,9 +9,2% +2,6% France 93,9 95,9 ‐2,1% ‐4,7% Europe du Sud 35,3 32,4 +9,0% ‐1,3% Afrique et Moyen‐Orient 19,3 19,1 +1,2% +14,3% Europe de l'Est 35,2 39,6 ‐11,1% ‐11,9% Asie‐Pacifique 22,4 19,5 +15,0% +4,3% Total Sud & Est 206,1 206,4 ‐0,1% ‐3,0% Total Groupe 361,1 348,4 +3,6% ‐0,7% Ventilation géographique du chiffre d'affaires des neuf premiers mois Données consolidées 2022 2021   en millions d'euros Réel Comparable Europe Centrale 209,9 206,0 +1,9% +0,5% dont Allemagne 164,7 165,3 ‐0,4% ‐0,8% Europe du Nord 135,9 137,1 ‐0,9% ‐2,3% Amérique du Nord 122,5 107,3 +14,2% +1,8% Amérique Latine1 23,1 17,6 +31,4% +25,5% Total Nord & Ouest 491,4 468,0 +5,0% +0,9% France 336,9 333,5 +1,0% +0,2% Europe du Sud 123,2 113,6 +8,5% +4,9% Afrique et Moyen‐Orient1 68,3 63,7 +7,2% +19,3% Europe de l'Est 120,6 117,2 +2,9% +2,4% Asie‐Pacifique 66,9 57,5 +16,5% +10,7% Total Sud & Est 716,0 685,4 +4,5% +4,0% Total Groupe 1 207,3 1 153,4 +4,7% +2,8% 1 Les chiffres d'affaires de l'Argentine et de la Turquie ont été retraités des effets de l'hyperinflation conformément à la norme IAS 29. Sans ce retraitement, les croissances des zones Amérique Latine et Afrique et Moyen‐Orient auraient été de respectivement 29,2% et 5,9% en termes réels.