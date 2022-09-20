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    SO   FR0013199916

SOMFY SA

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Somfy : Document AMF CP. 2022DD861906

20/09/2022 | 18:20
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2022DD861906

20 septembre 2022

FR0013199916 - DD153298

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JEAN GUILLAUME DESPATURE, Président du Conseil d'Administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOMFY SA

LEI : 969500D830K8WFLKS83

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : acquisition d'actions gratuites

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013199916

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 1 740.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 1 740.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 septembre 2022

COMMENTAIRES :

Le cours d'ouverture du jour de l'acquisition définitive était de 99.60 euros.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Somfy SA published this content on 20 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2022 16:19:08 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 1 542 M 1 543 M -
Résultat net 2022 238 M 238 M -
Tréso. nette 2022 573 M 574 M -
PER 2022 14,8x
Rendement 2022 2,15%
Capitalisation 3 492 M 3 496 M -
VE / CA 2022 1,89x
VE / CA 2023 1,76x
Nbr Employés 7 580
Flottant 20,2%
Graphique SOMFY SA
Durée : Période :
Somfy SA : Graphique analyse technique Somfy SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SOMFY SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 5
Dernier Cours de Clôture 101,40 €
Objectif de cours Moyen 141,60 €
Ecart / Objectif Moyen 39,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Pierre Ribeiro Chief Executive Officer & Head-Investor Relations
Tobias Schaper Group Chief Financial Officer
Jean-Guillaume Despature Chairman
Bruno Stragliati Director-Operations & Logistics
Michel Rollier Vice Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SOMFY SA-42.45%3 496
ASSA ABLOY AB-22.41%22 033
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN-34.48%20 790
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED19.55%15 296
OPPEIN HOME GROUP INC.-11.89%11 299
MASCO CORPORATION-29.65%11 141