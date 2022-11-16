Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Somfy SA
  6. Actualités
  7. Synthèse
    SO   FR0013199916

SOMFY SA

(SO)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 16/11/2022
144.60 EUR   +21.92%
18:19Somfy : Document AMF CP. 2022DD872088
PU
18:19Somfy : Document AMF CP. 2022DD872087
PU
18:04Somfy : plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du mercredi 16 novembre 2022 -
AO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Somfy : Document AMF CP. 2022DD872088

16/11/2022 | 18:19
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD872088

16 novembre 2022

FR0013199916 - DD154147

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JPJ2 SA personne morale liée à Jean Guillaume DESPATURE, Président du Conseil d'Administration et administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOMFY SA

LEI : 969500D830K8WFLKFS83

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 13 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : NANTISSEMENT

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013199916

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 3 409 030.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 3 409 030.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 16 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Conclusion d'un nantissement par JPJ2 SA sur 3.409.030 actions Somfy SA en garantie d'un financement intragroupe octroyé dans

le cadre de l'acquisition par JPJ2 d'actions Somfy SA représentant au maximum 0,8% du capital de Somfy SA.

JPJ2 SA est une personne morale liée à Monsieur Jean Guillaume Despature, président du Conseil d'administration et administrateur, et à Marie Bavarel-Despature, administrateur.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Somfy SA published this content on 16 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 November 2022 17:18:05 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur SOMFY SA
18:19Somfy : Document AMF CP. 2022DD872088
PU
18:19Somfy : Document AMF CP. 2022DD872087
PU
18:04Somfy : plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du mercredi 16 novembre 2022 -
AO
12:22Somfy : plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 16 novembre 2022-
AO
10:37Paris à l'arrêt face aux craintes géopolitiques
AW
09:30Somfy : le titre dépasse le prix de 143 euros offert par la famille Despature
AO
15/11Paris continue sur sa lancée
AW
15/11Somfy : OPA simplifiée aux prix de 143 euros
AO
15/11Somfy : projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF
CF
15/11L'offre a été déposée par des entreprises liées aux actionnaires…
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SOMFY SA
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 1 538 M 1 598 M -
Résultat net 2022 237 M 246 M -
Tréso. nette 2022 601 M 625 M -
PER 2022 17,5x
Rendement 2022 1,84%
Capitalisation 4 085 M 4 243 M -
VE / CA 2022 2,26x
VE / CA 2023 2,18x
Nbr Employés 7 580
Flottant 20,2%
Graphique SOMFY SA
Durée : Période :
Somfy SA : Graphique analyse technique Somfy SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SOMFY SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 118,60 €
Objectif de cours Moyen 133,40 €
Ecart / Objectif Moyen 12,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Pierre Ribeiro Chief Executive Officer & Head-Investor Relations
Tobias Schaper Group Chief Financial Officer
Jean-Guillaume Despature Chairman
Bruno Stragliati Director-Operations & Logistics
Michel Rollier Vice Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SOMFY SA-32.69%4 243
ASSA ABLOY AB-11.77%25 961
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN-27.08%24 588
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED-2.44%12 481
MASCO CORPORATION-27.46%11 488
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.-25.26%9 428