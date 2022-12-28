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SOMFY SA

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Somfy : Document AMF CP. 2022DD877709

28/12/2022 | 19:32
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2022DD877709

28 décembre 2022

FR0013199916 - DD154747

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Pierre RIBEIRO personne liée à Pierre RIBEIRO, Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOMFY SA

LEI : 969500D830K8WFLKFS83

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 27 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013199916

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 143.0000 Euro

VOLUME : 5 411.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 143.0000 Euro

VOLUME : 5 411.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Somfy SA published this content on 28 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 December 2022 18:26:30 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 1 538 M 1 638 M -
Résultat net 2022 237 M 253 M -
Tréso. nette 2022 601 M 640 M -
PER 2022 21,1x
Rendement 2022 1,52%
Capitalisation 4 925 M 5 247 M -
VE / CA 2022 2,81x
VE / CA 2023 2,73x
Nbr Employés 7 580
Flottant 18,4%
Graphique SOMFY SA
Durée : Période :
Somfy SA : Graphique analyse technique Somfy SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SOMFY SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 143,00 €
Objectif de cours Moyen 134,20 €
Ecart / Objectif Moyen -6,15%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Pierre Ribeiro Chief Executive Officer & Head-Investor Relations
Tobias Schaper Group Chief Financial Officer
Jean-Guillaume Despature Chairman
Bruno Stragliati Director-Operations & Logistics
Michel Rollier Vice Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SOMFY SA-18.84%5 247
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN-25.22%25 857
ASSA ABLOY AB-17.74%24 142
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED-4.12%12 282
OPPEIN HOME GROUP INC.-16.20%10 818
MASCO CORPORATION-32.70%10 659