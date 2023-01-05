Somfy : Document AMF CP. 2023DD878610

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2023DD878610
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04 janvier 2023
FR0013199916 - DD154818
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
JPJS SCA SCA personne morale liée à JEAN GUILLAUME DESPATURE, Président du Conseil d'administration et administrateur
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : SOMFY SA
LEI : 969500D830K8WFLKFS83
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 04 janvier 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013199916
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 143.0000 Euro
VOLUME : 128 264.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 143.0000 Euro
VOLUME : 128 264.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 04 janvier 2023
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